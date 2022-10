Petrõkina tõusis maailma edetabelis 13. kohale

Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) maailma edetabelis on Eesti uisutajatest kõrgeimal positsioonil Niina Petrõkina, kes tõusis värskes tabelis 13. kohale.

Edetabel moodustatakse kolme hooaja tulemuste põhjal, punkte annavad ISU tiitlivõistluste ja olümpiamängude parim tulemus, (juunioride) GP-sarja parim ja paremuselt teine tulemus ning muude rahvusvaheliste võistluste parim ja paremuselt teine tulemus.

Petrõkinal hooajast 2020/21 punkte kirjas pole ehk tema 13. koht on pelgalt eelmise ja alanud hooaja tulemuste põhjal, ühtekokku on ta kogunud 1709 punkti. Esikümme jääb 137 punkti kaugusele. Lõppenud nädalavahetusel tegi Petrõkina täiskasvanute GP-sarjas debüüdi ja sai kuuenda koha, selle eest lisandus talle 236 punkti.

Eva-Lotta Kiibus on 910 punktiga 43. kohal. Temal pole viimastest hooaegadest ette näidata ei juunioride ega täiskasvanute GP-etappide punkte. Sel hooajal aga sai ta kutse Jaapani ja Soome GP-etapile.

Esikohal on valitsev maailmameister, jaapanlanna Kaori Sakamoto 3283 punktiga.

Meeste tabelis on Eesti uisutajatest kõrgeimal kohal Mihhail Selevko, kes on 1254 punktiga 27. positsioonil. Kaugel ei ole aga ka teised kaks Eesti noormeest: Arlet Levandi on 1252 punktiga 29. ja Aleksandr Selevko 1143 punktiga 32.

Tabeli tipus on samuti jaapanlane, valitsev maailmameister Shoma Uno.

Jäätantsus on ühe hooaja koos võistelnud Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko 491 punktiga 53. kohal, juhib Suurbritannia duo Lilah Fear – Lewis Gibson 3146 punktiga.

Paarissõidus on edetabelis esikohal ameeriklased, valitsevad maailmameistrid Alexa Knierim ja Brandon Frazier.