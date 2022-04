Petrõkina saavutas MM-il 9. koha, võitjaks tuli Levito

Lühikavas isikliku rekordi püstitanud Petrõkina teenis vabakava eest 107,59 punkti ning sai kahe kava summas 173,49 punkti, mis andis talle kokkuvõttes 9. koha.

Maailmameistriks tuli ameeriklanna Isabeau Levito, kes kahe kava peale kogus 206,55 punkti. Napilt jäi kuldmedalist ilma korealanna Jia Shin, kes lõpetas võistluse 206,01 punktiga. Pronksmedali pälvis Levito kaasmaalane Lindsay Thorngren (199,42).

Nimekamatest tippudest on säranud juunioride MM-il Surya Bonaly Prantsusmaalt, Michelle Kwan USA-st, Yuna Kim Lõuna-Koreast ning Mao Asada Jaapanist. Viimastel aastatel on võidud kuulunud Venemaa tippudele. Viimati võitis tiitli 2020. aastal just Tallinnas Kamila Valieva, kes on nüüd seotud dopinguskandaaliga.

Eesti naisüksiksõitjatest on juunioride MM-il parima tulemuse sõitnud välja seni Elena Glebova, kes oli 2006. aastal Oberstdorfis kuues.

Tallinnas püstitas laupäeval Petrõkina naiste üksiksõidu lühikavas isikliku rekordi ja võttis sisse kuuenda koha. Eestlanna teenis kava eest 65,90 punkti. Pühapäeval läheb Petrõkina jääle 19. uisutajana kell 18.35.