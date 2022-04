Svetlana Varnavskaja: nüüd teavad kõik Niina nime

Iluuisutamise juunioride MM-il saavutas Eesti meister Niina Petrõkina naiste üksiksõidus üheksanda koha. Petrõkina treeneri Svetlana Varnavskaja sõnul on tema hoolealune hooaja jooksul tublisti arenenud ning uisutajast on saanud tuntud nimi.

Juunioride MM-i kõige konkurentsitihedamal alal, naiste üksiksõidus, mahtus esikümnesse kaks Euroopa uisutajat ja üheks neist oli Niina Petrõkina. 17-aastane Eesti meister startis vabakavale kuuendalt positsioonilt ja tegi kava alguses kolm väga head hüpet, sealhulgas kaks kaskaadi. Kava teises pooles tulid hüpetel aga närvipingest vead järjest sisse.

Vabakavas sai ta kümnenda koha ning langes võistluse kokkuvõttes kolm kohta. Petrõkina kahe kava skoor oli 173,49 punkti ja see andis lõpuks üheksanda koha. Enamat on meie naisüksiksõitjatest suutnud vaid Elena Glebova, kes oli 15 aasta eest kuues. Petrõkina esikümne koht kindlustas Eestile järgmiseks juunioride MM-iks kaks kohta naiste üksiksõidus.

Kaks aastat tagasi sai Petrõkina kodusel juunioride MM-il tundmatuna 33. koha. Selle hooajaga sõitis ta kolmel tiitlivõistlusel sportlaseks, kelle nimi pole spordisõbrale enam võõras.

"Ma arvan, et ta on väga tubli. Ta on arenenud, näidanud häid esitusi ja nüüd teavad kõik tema nime. Kõik teavad, et Niina Petrõkina on Eesti iluuisutaja. Ma loodan, et ta saab veel paremaks," rääkis Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja.

Nii lühi- kui vabakavas säras 15-aastane ameeriklanna Isabeau Levito, kes kogus 206,55 punkti. Ägedas võistluses edestas ta ülinapi 0,54 punktiga korealannat Jin Shini ja seitsme punktiga koondisekaaslast Lindsay Thorngreni. Eesti meistrit jäi pronksist lahutama 25,93 punkti.