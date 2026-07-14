Venemaa moodsa viievõistluse sportlased võivad taas oma riiki esindada

Alates järgmisest kuust lubatakse Venemaa sportlastel esindada oma riiki moodsa viievõistluse võistlusel, sest ala katusorganisatsioon (UIPM) tühistas esmaspäeval nende osalemisele kehtestatud piirangud.

See samm järgneb Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) eelmise nädala otsusele ajutiselt tühistada Venemaa Olümpiakomitee (VOK) tegevuse peatamine.

ROK peatas VOK-i tegevuse 2023. aastal, kui organisatsioon võttis pärast Moskva sissetungi Ukrainasse oma kontrolli alla spordiorganisatsioonid Ukraina okupeeritud aladel.

"Venemaa sportlastel ja võistkondadel on alates järgmisest kuust vaba voli esindada oma riiki UIPM-i hallatavatel võistlustel, sest UIPM-i juhatus otsustas tühistada kõik nende osalemisele kehtestatud piirangud," teatas organisatsioon.

"ROK on selgelt väljendanud, et olümpiasport liigub uude ajastusse, kus sportlasi ei karistata enam nende valitsuste tegude eest. Meie järgisime enne Venemaa taaslubamise poolt hääletamist hoolikalt ROK-i suuniseid," ütles UIPM-i president Rob Stull.

Otsus jõustub alates ala Euroopa meistrivõistlustest, mis algavad 3. augustil Istanbulis.

Valgevene sportlastel, kelle osalemise ROK samuti keelas, lubas UIPM oma riiki sellel alal taas esindada juba mais.

Otsus moodsa viievõistluse osas järgnes lauatennise katusorganisatsiooni esmaspäevasele teatele, et ka nemad lubavad Venemaa sportlastel rahvusvahelistele võistlustele naasta.