Laskesuusa MK-hooaeg algas Ponsiluoma võiduga

Ponsiluoma tegi teises lasketiirus ühe möödalasu, kuid läbis ülejäänud tiirud eksimusteta. Teise koha ja kolmanda koha pälvisid üllatusmehed. Teiseks tuli šveitslane Niklas Hartweg, kes läbis kõik neli tiiru puhaste paberitega, kuid kaotas võitjale siiski 37,2 sekundit. Kolmanda koha hõivas sakslane David Zobel (+59,3), kes läbis samuti kõik tiirud eksimusteta.

Napilt jäid pjedestaalikohast ilma sakslane Roman Rees (1; +1.00,9) ja rootslane Sebastian Samuelsson (1; +1.02,8). Kahel eelmisel talvel hooaja avavõistlusel võidutsenud Sturla Holm Lägreid hoidis kuni viimase lasketiiruni liidrikohta, ent siis tegi norralane kaks möödalasku ja sai kokkuvõttes kuuenda koha (+1.23,4). Seitsmendaks tuli Lägreidi koondisekaaslane Vetle Sjaastad Christiansen (1; +1.32,9).

Tubli sõidu tegi leedulane Vytautas Strolia, kes eksis korra viimases tiirus ning saavutas norralaste järel kaheksanda koha (+1.37,1). Esikümnesse sõitsid end veel prantslane Fabien Claude (2; +2.07,5) ja norralane Erlend Bjöntegaard (1: +2.11,5).

MK-sarja kolmekordne üldvõitja Johannes Thingnes Bö oli 12. (4; +2.25,2) ning märtsis Otepääl MK-sarja üldvõitjaks kroonitud Quentin Fillon Maillet oli 15. (2; +2.42,9).

Parima eestlasena saavutas Rene Zahkna 41. koha. Zahkna tegi teises ja kolmandas tiirus ühe möödalasu ning kaotas võitjale 5.14,2. Kristo Siimer sai nelja eksimusega 70. koha (+7.09,5), Robert Heldna kahe eksimusega 74. koha (+7.32,4) ning Raido Ränkel üheksa eksimusega 93. koha (+11.11,3).

Enne võistlust:

Täna asub võistlustulle 102 meest, nende seas ka neli eestlast: Rene Zahkna, Raido Ränkel, Kristo Siimer ja Robert Heldna. "Kohe esimesel etapil on talvetunne sees, näpud on jääs! Nüüd on väga rahulik, tipp-topp talvetingimused," rääkis Zahkna avaetapi eel ERR-ile.

Mullu Östersundis toimunud avasõidu võitis norralane Sturla Holm Lägreid, kes saavutas hooaja kokkuvõttes prantslase Quentin Fillon Maillet järel teise koha. Tavadistantside maailma karika võitis Lägreidi kaasmaalane Tarjei Bö.

Naised alustavad hooaega kolmapäeval 15 km tavadistantsiga.