Zahkna: laskmine vedas alt, tahaks labakäega vastu otsaesist lüüa

Zahkna startis 52. kohalt, aga kohe esimeses lasketiirus eksis ta kahel lasul, ühtekokku pidi ta lõpuks käima neljal trahviringil ja lõpetas 54. kohal, kaotust Thingnes Böle kogunes 5.38,3.

"Sain kohe tagasiside ka, et esimene tiir oli täiesti laiali. Ei olnud tuulest tingitud, vaid lihtsalt täiesti katastroofilised viimased kaks lasku," rääkis Zahkna. "Sõit ei muutu nagunii. Nagu Kontiolahtis alguses ütlesin, et tegelikult ei ole praegu seisu, siis täpselt nii ta kestab. Paari päevaga imet ei tee. Aga nii palju kui kuskilt annab seisundit parandada, siis nii palju saab. Homme on reisipäev, ega meil palju treeningu- ja puhkuseaega ei ole."

"Laskmine vedas alt. Iseenesest midagi rasket ei olnud. Iga lask, mis mööda läks, oli selline, et tahaks lüüa käelabaga vastu otsaesist, et mis sa teed, mees. Aga selline oli," lisas Zahkna.

Zahkna tegi Kontiolahtis neli starti, sprindi ja jälituse eel sai ta tavadistantsil eestlastest parimana 41. koha, teatesõidus aitas Eesti meeskonna 14. kohale, seejuures enda vahetuses oli ta kaheksas.

"Individuaal oli justkui lubav, just sõidu mõttes. Mul on tegelikult igal aastal olnud hooaja alguses päris kehvad sõiduajad, aga enda taset teades ei ole praegu kõige hullem," arutles Zahkna. "Laskmise tänase jälitusega natuke rikkusin, aga statistiliselt oli kõik okei."

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel nädalal Austrias Hochfilzenis.