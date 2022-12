Sprindi võitis Thingnes Bö, Zahkna pääses jälitussõitu

Zahka eksis püstitiirus ühel lasul ja kaotas samuti ühel trahviringil käinud Thingnes Böle 2.15,7-ga.

Teised eestlased jälitussõitu ehk 60 parema sekka ei mahtunud. Kristo Siimer tegi kahe tiiru peale kolm möödalasku ja sai 68. koha, kaotust võitjale kogunes 2.43,1.

Raido Ränkel läbis lamadestiiru eksimusteta, kuid püstitiirus jäid kolm viimast märki üles ja ta sai lõpuks 74. koha, kaotades võitjale 2.53,9. Robert Heldna käis kahel trahviringil ja lõpetas 89. kohaga, kaotades võitjale 3.37,7.

Norrale tõi kaksikvõidu Sturla Holm Lägreid, kes läbis lasketiirud puhaste paberitega, aga kaotas koondisekaaslasele 10,5 sekundiga. Kolmanda koha sai sakslane Roman Rees, kes tabas samuti kõik märgid ja kaotas Thingnes Böle 28,8 sekundiga. Esikümnesse jõudis viis norralast.

Sõidu lõpetas sada meest.

Meeste 12,5 km jälitussõidu ülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis pühapäeval kell 13.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 101 meest, nende seas ka neli eestlast. Rene Zahkna stardinumber on 4, Raido Ränkelil 62, Kristo Siimeril 81 ja Robert Heldnal 86.

Zahkna karjääri parim tulemus MK-sarjas on tehtud just sprindis, kui eelmisel hooajal sai ta Oberhofis 17. koha. Ränkel on kahel korral jälitussõitu pääsenud, kui Pekingi olümpial oli ta sprindis 51. ja Oslo MK-etapil 57. Siimer sai eelmisel aastal Oberhofi etapil sprindis 57. koha ja pääses esimest korda jälitussõitu.

Eelmisel hooajal võitis sprindi arvestuses väikese kristallgloobuse MK-sarja üldvõitja, prantslane Quentin Fillon Maillet, kes võitis üheksast sprindist kolm. Rootslane Sebastian Samuelsson võitis eelmisel hooajal kaks MK-sprinti, norralased Sturla Holm Lägreid ja Johannes Thingnes Bö, sakslane Johannes Kühn ja venelane Aleksand Loginov igaüks ühe. Pekingi olümpial võitis sprindis kulla Thingnes Bö Fillon Maillet ja enda vanema venna Tarjei Bö ees.

Sprindi 60 paremat pääsevad pühapäevasesse jälitussõitu.