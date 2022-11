Läti laskesuusatähte ei lubatud Kontiolahtis viimasel minutil starti

Kolmel korral Euroopa meistriks tulnud ja MK-sarjas kahel korral pjedestaalile jõudnud 34-aastasele Rastorgujevsile määrati eelmisel aastal 18-kuuline võistluskeeld. Kolmel korral dopinguküttidele kättesaamatuks jäänud lätlase puhul ei konstateeritud küll dopingu tarvitamist, ent hooletu käitumine jättis ta eemale olümpiamängudest.

Esimese pausijärgse võistluse tegi ta septembri lõpus Otepääl Balti meistrivõistlustel ja plaanis MK-sarja naasta Kontiolahtis. "Esimene MK-start peab veel ootama," kirjutas Rastorgujevs sotsiaalmeedias. "Olin juba stardinimekirja kantud, mul oli stardinumber 12, aga siis teatas IBU (rahvusvaheline laskesuusaliit – toim), et reeglite järgi ei saa ma startida – mul pole kvalifikatsioonipunkte."

"Suvel küsisime IBU-lt, kas kõik on korras ja kas saan esimesel MK-etapil startida, ka Läti laskesuusaliit võttis IBU-ga ühendust ja neile kinnitati, et võin Kontiolahtis võistelda. Ja siis viimasel minutil sain teada, et ma siiski ei tohi võistelda," jätkas Rastorgujevs. "Enne tuleb IBU karikasarjas võistelda ja punkte koguda. Kui oleksin seda teadnud, oleksin läinud Rootsi Idresse võistlema ja paari päeva pärast saanud juba Kontiolahtisse naasta. Aga IBU otsustas hooaja alguse viimase minutini, enne kui mulle see info anti. Aga pole midagi teha, võitleme edasi! Aitäh kõikidele, kes on mulle pöidlaid hoidnud!"

Ka Läti alaliidu (LBF) president oli IBU käitumises pettunud. "Kui IBU on meile kinnitanud, et sportlane tohib võistelda, pole meil põhjust nende sõnades kahelda ja muid võimalusi otsida," ütles LBF-i president Kaspars Saknins portaalile Sportacentrs.com.

"Olime eelnevalt IBU käest selle kohta küsinud ja saime vastuse, et kõik on hästi. Rastorgujevs lisati esimeseks MK-etapiks koondisesse, talle loositi ka stardinumber, kõik tundus korras olevat," jätkas Saknins. "Aga kui tema stardinumber sisestati IBU süsteemi, andis see veateate. Ta ei olnud kinnitatud, sest ta on liiga kaua eemal olnud. Võib öelda, et inimlikult oli IBU valmis Andrejst starti laskma, aga arvutisüsteem ei lubanud. Aga IBU ju ise kontrollib seda süsteemi…"

Saknins ütles, et sai IBU-lt ka vabanduse ja nad tunnistasid, et tegid vea. Rastorgujevs aga asus Kontiolahtist teele Idre poole, et MK-sarjas võistlemiseks vajalik norm ära täita. Rastorgujevsil on Idres võimalik võistelda laupäeval 20 km tavadistantsil ja pühapäeval sprindis. "IBU oli valmis enda eksimuse heastamiseks meid logistikaga aitama. Nad aitasid tal lennujaama jõuda, lisasid ta Idre sportlaste nimekirja ja teda abistatakse ka kohapeal, et ta saaks teha korraliku võistluse ja MK-sarja teisel etapil juba stardis olla," selgitas Saknins.

Saknins ütles, et kui sportlasele ja alaliidule oleks IBU-st kohe õiget infot antud, oleks Rastorgujevs Kontiolahti asemel kohe Idresse IBU karikaetapile läinud. Samas nentis Saknins, et neil oli ka ebaõnne. "Halbade juhuste kokkulangemine – esimene IBU karikaetapp pidi olema Norras Beitostölenis ja Andrejs plaanis seal võistelda, ta oleks saanud vahalikud punktid seal koguda. Aga kahjuks jäi see etapp ära," rääkis Saknins. "Tema algne plaan oli seal lihtsalt võistlusvormi testida, MK-sarjaks kerge soojendus teha. Sest sellel ajal oli meile kinnitatud, et tal pole kvalifitseerumisega mingit probleemi."

Järgmine MK-etapp algab Austrias Hochfilzenis 8. detsembril, mehed teevad seal esimese stardi päev hiljem, kui kavas on 10 km sprint.