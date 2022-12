Ränkel: sisimas loodan, et tabavusprotsent läheb paremaks

Kaotust võitjale Johannes Thinges Böle kogunes 2.53,9. "Ega ei oskagi öelda, mis juhtus," nentis Ränkel. "Tegelikult püsti kõik [lasud] värisesid. Ma ikka räigelt pingutasin, et seda viimast pihta saada, see oli väga lähedal. Kahju, et püsti nii ebaõnnestub kohati"

Avaetapil on Ränkel siiani näidanud Eesti koondislastest parimat suusakiirust, aga lasketiirus pole kõik veel klappinud. "Olen mõne korra näidanud, et suudan püsti nulli ka lasta. Sisimas loodan, et järgmiste etappidega tuleb see püstitiirus tabavusprotsent parem. Siis on võimalik sellele sõidule midagi peale ehitada ka," lausus ta.