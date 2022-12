Lukas Rootsi B-koondist juhendavast eestlannast: ta teeb suurepärast tööd

"Oleme senise üle väga õnnelikud. Aga see on laskesuusatamine ja iga päev võib midagi juhtuda, rõõmustas Rootsi koondise peatreener Johannes Lukas. "Oleme seni teinud kolm ideaalset võistlust. See on kogu võistkonna poolt suurepärane esitus. Teatesõitude võidud on alati erilised, sest selle edu taga töötab nii palju inimesi. Olen ka kõigi nende üle väga õnnelik."

Paistab, et mitte ainult teie suured tähed, vaid kogu tiim tervikuna on heas hoos? "Arvan, et oleme praegu heas kohas. Oleme teinud suvel head tööd, kuid võistlustel tuleb seda teistmoodi realiseerida. Meil on seni olnud ka võistlusteks hea taktika," arutles Lukas. "Olen küll meie tulemuste üle õnnelik, aga nägime ka meeste teatesõidus, et tuleb veel tööd teha. See oli kogu võistkonnale äratuskellaks. Mainisin naiskonnale, et see on ka teile äratus. Keegi ei saa arvata, et edu tuleb lihtsalt niisama. Järgmised võistlused näitavad, kui head me oleme."

Kas Rootsi võistkonnas oli uue olümpiatsükli alguses ka suuremaid muudatusi? "Muidugi üritame alati asju arendada, aga need kõik on väga väikesed detailid. Oleme viimastel aastatel teinud head tööd ja arvan, et oleme tervikuna heas seisus," ütles Lukas. "Üritame oma häid asju hoida ja teha väikseid asju veelgi paremini. Tervikuna võin öelda, et me ei ole oma filosoofias väga palju midagi muutnud. Meil on täpselt sama treeneritetiim ja see on minu jaoks väga oluline. Viimased aastad näitasid, et see tiim töötab väga hästi. Kõigil on oma koht. Arvan, et üheskoos oleme üks parimaid treeneritetiime maailmas."

Lukas Hofer treenis sel aastal teie tiiva all. Mida ta Rootsi võistkonnale andis? "See oli suurepärane, et Lukas oli meiega. Ta tõi meie võistkonda palju rõõmu. Ta tuli alati treeningutele rõõmsatujulisena. Ta avas meie silmi, kui hea keskus Östersund treeninglaagriteks on. Meil on seal muidugi head tingimused, aga ta tuletas meile seda iga päev meelde," avaldas Lukas. "Ta on väga efektiivne lasketiirus ja samuti kiire suusataja. Ta tegi kogu tiimi paremaks. Praegu on ta küll vigastatud, aga ma loodan, et ta naaseb MK-sarja peagi. Loodan, et ta hooaeg läheb hästi."

Sel aastal on üks eestlane päris lähedal Rootsi koondisele. Elisabeth Juudas töötab teie B-tiimiga. Kui hea treener ta on? "Elisabeth töötas juba eelmisel aastal meie ülikoolitiimiga. Ta on seal teinud suurepärast tööd. Ma tunnustan teda väga," kiitis Lukas. "Ka B-tiimi juures on ta tegemas väga head tööd. See ei ole lihtne võistkond, sest seal on erineva tasemega sportlased. Tal on hea haridus ja kirg. Minu silmis on kirg kõige olulisem. On suurepärane, et ta on osa meie võistkonnast."