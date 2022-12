Ränkel pidi kaks päeva enne MK-sarja algust laskeasendit muutma

Laskesuusatamise MK-sarja hooaja avaetapil Soomes Kontiolahtis 20 km tavadistantsil 93. kohaga piirdunud Raido Ränkel avaldas pärast teatesõitu, et avastardi põrumise taga on laskeasendi muutus.

"Kaks päeva enne esimest starti tuli ootamatult info, et pean relvalt sentimeetri maha võtma püstiklotsi jaoks, mis minu jaoks on äärmiselt oluline püstilaskmisel," selgitas Ränkel, kes sai tavadistantsil pärast nulliga läbitud esimest tiiru kolmest järgmisest tiirust kokku üheksa trahviminutit. "Kaks aastat sai sellise relvaga harjutatud ja nüüd kaks päeva enne esimest starti pead laskeasendit muutma… see lõi ikka väga suure ebakindluse sisse. Tunnen püsti seda senimaani, arvan, et sellega läheb veel natuke aega."

Meeste 4x7,5 km teatesõidus kasutas Ränkel lamades üht ja püstitiirus kolme varupadrunit ning aitas Eestil 14. kohal lõpetada. "Ei olnud täna kuidagi sellist kergust, rada tundus ka aeglane. Endale tundus, et kangutamine," nentis ta. "Aga kui kaotasin Tarjeile (norralane Tarjei Bö – toim) 35 sekundit, siis polegi väga palju."