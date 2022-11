Bö: mu vorm ei ole kunagi 100 protsenti

"Viimased aastad on mind ümbritsetud palju head laseksuusatamist, raskeid võistlusi ning olen alati proovinud anda endast parima, et võita MK-sarja üldkarikas," sõnas Bö IBU-le antud intervjuus. "Mul oli kuni maini piisavalt aega, et viimasest neljast aastast täelikult taastuda, olen selle üle väga õnnelik."

"Suvel oli põhifookuseks laskmine. Olen teadlik, mis on minu tugevusteks ja isegi, kui ma ei ole oma parimas vormis, tean, et suudan siiski olla võistlustel kiireim. Seega oli vaja rohkem rõhku panna laskmisele," arutles Bö.

"Hea küsimus, ma pole kunagi 100 protsenti, hetkel olen kusil 70 protsendi peal," vastas Bö küsimusele, mis on tema vormi hetkeseis.

Järgmised maailmameistrivõistlused peetakse veebruari Oberhofis. "Pean olema avatud meelega ja proovima seda võistlust nautida. See on üks minu tugevustest; mulle ei lähe korda, kus või millistes tingimustes võistlused toimuvad, proovin endast alati parima anda. See on kõik, mida teha saan," rääkis Bö hooaja tähtsamast võistlusest.

Laskesuusatamise MK-hooaeg hakkab 29. novembril Kontiolahtis. Eesti Rahvusringhääling toob ka sel hooajal vaatajateni kõigi sõitude otseülekanded.