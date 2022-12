Heldna: keegi ei ületanud ennast, keegi ei roomanud lati alt läbi

"Oma numbri kaitsesime ära," viitas Eesti ankrumees Robert Heldna sellele, et Eesti stardinumber oli samuti 14. "Tegime meeskonnaga täpselt sellise soorituse, milleks praegu võimelised taseme poolest oleme. Keegi ei ületanud ennast, keegi otseselt väga lati alt läbi ei roomanud. Selline keskmine Eesti teade."

"Annan endale aru, et ma ilmselt tervet ringi ei jõua kõikidelt eest uhada, aga mu kiiruslikud võimed viimasel kilomeetril on täitsa hea. Jätsin sinna selle lõpu," kirjeldas ta viimast ringi.

Kas see võistlus andis ka hooajaks kindlust? "Selliseid sõite, mida ma ootan ja loodan endast ja usun, et olen võimeline tegema, need ilmselt ootavad kuskil nurga taga. Ma veel otsin ja ootan seda päeva," sõnas ta.