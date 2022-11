Ränkel: tunnen end lasketiirus oluliselt kindlamana

"Viimaste kiiremate treeningute pealt on päris okei tunne olnud. Eks muidugi vastuse annab võistlus, treening on treening ja võistlus on võistlus," rääkis Ränkel ERR-ile.

Ränkeli sõnul tunneb ta end eelnevate aastatega võrreldes tänavu lasketiirus oluliselt kindlamalt. "Viimane kuu on enda jaoks tundunud päris okei laskmine, loodetavasti on see edasi ka võistlustel."

"Kui siia tulime, oli siin äärmiselt kitsas rada ja ring on lühike. Nad on nädal ajaga teinud meeletu töö, rada on oluliselt laiem. Kahju, et looduslikku lund ei ole: Haanjas on oluliselt rohkem!" sõnas ta.

"Ootan vähemalt samaväärset võistlust kui viimane kord mass-stardis Eesti meistrivõistlustel [Ränkel tegi nelja tiiru peale kolm möödalasku ja kaotas võidutsenud Andrejs Rastorgujevsile kolmandana 28 sekundit]. Kui laskmine niimoodi õnnestuks ja sõit oleks ka sarnane, võiks täitsa okei koha peale sõita," mõtiskles Ränkel.