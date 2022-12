Zahkna: pisiviga maksis päris valusalt kätte

Zahka eksis püstitiirus ühel lasul ja kaotas samuti ühel trahviringil käinud norralasele Johannes Thingnes Böle 2.15,7-ga.

"Teise ringi teine pool hakkab aina rohkem tõuse kerima. Seal juba tundsin, et lisaks jalavalule hakkas juba kinni pooma, lihtsalt keha ei toimi enam nii hästi. Aga kuna tahan hakata kiiremini sõitma, pean ennast harjutama selle kiire sõiduga," rääkis Zahkna. "Pigem on kahju püstitiiru esimesest lasust. Oli nii teates kui nüüd, et võtan meelega selle pikema aja, aga läheb ikka mööda, kuigi tean, et asend ja kõik on okei. Sellest on kahju. Sõit ei olnud midagi erilist, aga ei olnud ka nii hull."

"Igas sprindis on miinimumeesmärk ikkagi jälitus, ühe trahviga ma kohe punkte ei ootagi, küll aga 0+0 juba ootaks. Tean, et olen võimeline küll," lisas Zahkna. "Täna oli üks pisiviga, aga maksab päris valusalt kätte. Minul sellist võimekust ei ole, et trahviringi jagu ehk 23 sekundit enda normaalsest tasemest tagasi sõita."

Meeste 12,5 km jälitussõidu ülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis pühapäeval kell 13.