Zahkna: tänase seisuga oli täiesti optimaalne korralik võistlus

Laskesuusatamise avaetapil sai eestlastest parima koha Rene Zahkna, kes lõpetas võistluse 41. kohal.

"Ei ole valu kannatamist. Kui ma oleks täna natuke üle piiri läinud, siis heas vormis paned hambad ristis edasi, aga tänasel päeval oleks ploki peale löönud. Proovisin piiri lähedal sõita. Tänase seisuga oli täiesti optimaalne korralik võistlus," sõnas Rene Zahkna.

Kristo Siimer oli avaetapil eestlastest paremuselt teine, saades 70. koha. Kaotust võitjale kogunes üle seitsme minuti.

"Avastardi kohta võistlus tegelikult täna oli päris okei. Viimases tiirus jääb kaks trahvi kripeldama, aga sõidu koha pealt üpris ühtlane sõit. Ma vaatan, et 4.30 kaotust, ma ei ole kunagi kaotanud nii vähe 20 peale. Alati on olnud viis ja rohkem, et selle koha pealt ütleks, et on parem," ütles Kristo Siimer.