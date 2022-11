Zahkna MK-hooaja eel: tänavu valitseb sportlaste seas rahulikum õhkkond

MK-sarja avaetapil Kontiolahtis stardivad naistest Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Johanna Talihärm, meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Robert Heldna. ERR vahendab algaval hooajal kõiki MK-sarja etappe ja ka veebruaris Oberhofis toimuvaid maailmameistrivõistluseid.

"Kohe esimesel etapil on talvetunne sees, näpud on jääs! Nüüd on väga rahulik, tipp-topp talvetingimused," rääkis avaetapi eel ERR-ile Zahkna.

"Viimased kuu aega pole mul nii hästi läinud, laskmine läks ka täitsa käest ära, aga nüüd viimastel päevadel olen tiiruga ära harjunud. Loodan, et tuleb midagi positiivset," jätkas Zahkna. "Laskmise osa on siin loomulikult suurem kui sprindis, trahv päädib minutiga. Mulle kipub vaikselt kulgemine rohkem sobima kui sprint, aga tavaliselt söön oma sõnu juba pärast esimest tiiru. Kui esimene tiir läheb metsa, on tegelikult võistlus juba läbi."

Zahkna sõnul on MK-karussellis võistlevate sportlaste vahel taastunud kamraadlus, mis jättis eelmisel hooajal koroonaviiruse leviku ja olümpiamängude tõttu vajaka. "On mõnus, et pole olümpia-aasta ning pole paanitsemist. Eelmisel aastal oli suhtlusel täielik blokaad, keegi kellegagi ei suhelnud, kardeti enne olümpiat jääda koroonasse. Pärast OM-i oli jällegi nii, et kõik viskasid käppa, andsid patsu, oli kohe vabam õhkkond. Tänavu on küll rahulikum õhkkond," kinnitas Zahkna.

Zahknal jagus kiidusõnu ka Eesti murdmaasuusatajatele, kes on hooaega alustanud väga heade tulemustega. Martin Himma oli Rukal 10 km klassikadistantsil 20. ja Alvar Johannes Alev 33., jälitussõidus saavutas Alev 20. ja Himma 22. koha.

"Kui selline tase oleks jäädav, oleks väga mõnus: hakka või ise murdmaavõistlusi vaatama!" naeris Zahkna.