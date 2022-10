Kolm tempotegijat Kipchoge ajaloolisest jooksust on dopinguga vahele jäänud

Philemon Kacheran jäi vahele testosterooni tarvitamisega ning lisaks on võistluskeelu saanud ka Justus Kimutai.

Kolmanda jooksjana sai kolmeaastase võistluskeelu Keenia jooksja Marius Kipserem, kes jäi vahele EPO (erütropoetiin) ehk veredopingu kasutamisega.

Sportlased kasutavad veredopingut selleks, et paraneks lihaste hapnikuga varustatus, mis omakorda suurendab vastupidavust.

