Leemet Böckler liitus Tartu meeskonnaga

Böckleri sõnul paelus teda Tartu süsteem ja treener. "Ameerikas olles jälgisin ka Eesti meeskondade tegemisi ja jäi silma Tartu hea süsteem ja peatreener Mazurs. Nüüd Eestisse tagasi tulles ja võimalusi uurides tundsin, et Tartu on minu jaoks parim valik. Koondise juures olles rääkisin ka Märdiga ja võistkonnas on ka mitmeid tuttavaid nägusid. Nii see otsus tehtud sai. Esialgu on kokkulepe detsembri lõpuni ja vaatan ka välismaa poole, aga kui kõik klapib, siis ei ole sugugi välistatud ka hooaja lõpuni Tartus mängimine," sõnas Böckler.

198 cm pikkune viskav tagamängija Böckler on pärit Audentese süsteemist ja tegi oma meistriliiga debüüdi hooajal 2017/2018 G4S Noorteliiga võistkonnas. Enne Ameerikasse siirdumist mängis ta ühe hooaja ka Tallinna Kalevi ning TalTechi meeskondades. 2019/2020 hooajal kogus ta TalTechi särgis 26 mänguga keskmiselt 13,5 punkti ja 3,4 lauapalli mängus.

Üle-eelmise hooajal Ameerikasse Saint Mary'se ülikooli siirdunud Böckleri esimest välishooaega jäi varjutama vigastus. Böckleri NCAA debüütaasta numbriteks jäid keskmiselt 5,5 punkti ja 1,5 lauapalli. Eelmisel hooajal tegi ta sama ülikooli eest kaasa 12 mängus ja kogus neis keskmiselt 1,9 punkti. Et Böckler sel hooajal enda jaoks õiget kohta Ameerikas ei leidnud, otsustas ta Eestisse tagasi tulla ja liituda Tartu meeskonnaga.

Esimene võimalus Böcklerit Tartu särgis näha on juba esmaspäeva õhtul, kui Tartu Ülikool Maks&Moorits võõrustab karikavõistluste veerandfinaali avamängus Pärnu Sadamat. Kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 19.