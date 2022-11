Tass Hispaaniasse minekust: taseme poolest oli see, mis mind köitis

Eesti koondise 23-aastane ja 208 sentimeetrit pikk tsenter Matthias Tass mängis uue hooaja esimesed kaks kuud Poola meistriliiga lõpuotsas oleva Dabrowa Gornicza eest. Nüüd jätkub Tassi karjäär aga Hispaania kõrgliiga hetke punase laterna Manresa ridades.

"Eks see on teada tuntud, et Hispaania liiga on väga kõva liiga ja nagu näha meil kaks eestlast juba toimetavad seal Euroopa kõige kõrgemal tasemel. Mina sinna kõige kõrgemale tasemele veel ei jõudnud, aga Hispaania liiga on hea algus, kust ma võin suure hüppe teha. Nagu sa ütlesid, et laeva peale astudes olin Poola mees ja maha tulles juba Hispaania mees, et kiirelt käis see asi. Kõik mängud tulevad väga rasked ja tase on kõrge, et võin õppida sealt palju ja sama käib trennide kohta. See on peamine ja lisaks mängivad Meistrite liigat, mis on ka Euroopas väga tugevaid liigasid. Nii, et taseme poolest oli see, mis mind ära köitis," ütles Tass.

Hispaania korvpalli kõrgliigas mängib kokku 18 meeskonda. Raieste ja Kotsari koduklubi paikneb kümne punktiga kuuendal kohal, olles seitsmest mängust võitnud viis. Tassi uus koduklubi Manresa on viimasel 18. kohal, olles seitsmest mängust võitnud vaid ühe ning kogunud kaks punkti. Tabelit juhivad Tenerife ja Barcelona, kellel on kogutud 12 punkti. Madridi Real on kümne punktiga viiendal positsioonil.