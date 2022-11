George Russell võttis karjääri esimese etapivõidu, Hamilton teine

Kvalifikatsiooni võitnud Kevin Magnusseni (Haas) jaoks lõppes sõit üsna ruttu, kuna Daniel Ricciardo (McLaren) sõitis talle tagant sisse.

Kolmandal ringil juhtisid sõitu Mercedesed, Russell ees ja Hamilton teisel kohal.

Russell suutis lõpuni oma liidrikohta hoida ning Hamilton kindlustas meeskonnale kaksikvõidu, kaotades Russellile 1,529 sekundiga.

Kolmandana lõpetas Carlos Sainz (Ferrari; +4,051) ning tema järel neljas oli tiimikaaslane Charles Leclerc (+8,441). Vanameister Fernando Alonso (Alpine) lõpetas sõidu viiendana. Kahekordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull) oli kuues.

