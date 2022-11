Perez edestas vabatreeningul ülinapilt Leclerci ja Verstappenit

Perez sõitis parimal ringil välja 1.11,853, mis oli 0,004 sekundit kiirem kui teiseks tulnud Charles Leclerci (Ferrari) aeg. Perezi tiimikaaslane Max Verstappen oli kolmas (+0,008). Neljanda koha hõivas Carlos Sainz (Ferrari; +0,186) ja viienda seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +0,187).

Reede hilisõhtul sõidetakse kvalifikatsioon, laupäeval sprindisõit ja pühapäeval põhisõit.

Vabatreeningu tulemused:

