Kevin Magnussen võitis esimest korda vormel-1 etapil kvalifikatsiooni

Magnussen naasis sel hooajal vormel-1 sarja pärast aastast pausi ja võitis nii enda kui ka oma meeskonna esimese kvalifikatsiooni.

Taanlane suutis sõita kiire ringi vahetult enne seda, kui hakkas vihma sadama. Enne boksi naasmist küsis Magnussen meeskonnalt, mitmes ta on. Kui talle vastati: "P1", vastas taanlane: "Te teete nalja minuga? Ma pole kunagi elus nii tundnud."

Paremuselt teise aja sai kirja juba varasemalt teist korda maailmameistriks tituleeritud Max Verstappen (Red Bull).

George Russell (Mercedes) stardib rajale kolmandalt positsioonilt. Tema tiimikaaslane Lewis Hamilton oli kvalifikatsioonis kaheksas.

"Ma ei tea, mida öelda," sõnas Magnussen pärast kvalifikatsiooni. "Meeskond pani mind täpselt õigel hetkel rajale. Olime boksiteel esimesed ja tegime päris korraliku ringi ning oleme parimal stardipositsioonil. See on uskumatu."

QUALIFYING CLASSIFICATON



