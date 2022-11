47 punkti visanud Curry vedas Warriorsi võidule, Bucks sai esimese kaotuse

Warriors juhtis esimesel veerandajal vahepeal kümne punktiga, aga teisele veerandile mindi kahepunktilises kaotusseisus ja poolajapausiks oli Kingsi edu juba 12-punktiline. Kolmandal veerandajal õnnestus Warriorsil vahepeal vahe ühepunktiliseks vähendada, kuid veerandaeg lõppes siiski Kingsi üheksapunktilises paremuses. Viimasel veerandil kasvatas Kings edu 11-punktiliseks, aga siis hakkas Warriors vahet vähendama ja kui mängida oli 1.53, jõuti viigini ning siis läks Warriors juhtima ja enam edu käest ei andnud.

Võitjate parim oli enda hooaja punktirekordi teinud Stephen Curry, kes tõi 47 punkti, lisaks võttis ta kaheksa lauapalli ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Andrew Wiggins lisas 25 punkti ja võttis kümme lauapalli, Klay Thompson panustas 16 punktiga.

Sacramento resultatiivseim oli De'Aaron Fox 28 punktiga, Malik Monk lisas 24 ja Domantas Sabonis 19 punkti, lisaks võttis Sabonis 14 lauapalli.

Milwaukee Bucks sai hooaja esimese kaotuse, jäädes võõrsil 98:117 alla Atlanta Hawksile. Hooaega üheksa järjestikuse võiduga alustanud Bucks võitis Atlanta vastu poolaja 58:52, aga kolmandal veerandajal pääses kodumeeskond ette ja viimasel veerandil pandi lõplikult enda paremus maksma.

Võitjate parim oli Dejounte Murray 25 punkti ja 11 korvisööduga, AJ Griffin lisas 24 punkti. Bucksi ridades tõi Giannis Antetokounmpo 25 punkti ja võttis seitse lauapalli.

Dallas Mavericks sai kodusaalis 96:94 jagu Brooklyn Netsist, Luka Doncic tõi üleplatsimehena võitjatele 36 punkti. Netsi resultatiivseim oli Kevin Durant 26 punktiga.

Tulemused:

Charlotte – Washington 100:108

Orlando – Houston 127:134

Detroit – Oklahoma City 112:103

Indiana – New Orleans 129:122

Philadelphia – Phoenix 100:88

Atlanta – Milwaukee 117:98

Miami – Portland 107:110

Chicago – Toronto 111:97

Memphis – Boston 106:109

Minnesota – New York 107:120

San Antonio – Denver 109:115

Dallas – Brooklyn 96:94

Golden State – Sacramento 116:113

Utah – LA Lakers 139:116

LA Clippers – Cleveland 119:117