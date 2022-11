Vormel-3 rooli istuv Paul Aron: hakkan professionaalse sõitja elu elama

Viimasel kahel aastal võistles Paul Aron FIA vormel-3 regionaalses Euroopa meistrivõistluste sarjas, kus lõpetas tänavuse hooaja kolmandana. Ehkki Aron võitis aasta jooksul kuus võidusõitu ja seitse kvalifikatsiooni ehk oli kõigist sõitjatest edukaim, ei võimaldanud tehniliste probleemide tõttu viiel korral katkestamine kokkuvõttes kõrgemale tõusta.

"Oleks võinud olla enam, aga ei olnud ka halvasti. Kindlasti oli väga tähtis, et suutsime näidata oma kiirust ja tuua võite, mis on sõitja arengus alati väga uhke ja õnnelik selle üle, aga ka pettunud. Mu eesmärk oli ikkagi tiitel võita ja kahjuks sellest jäime ilma. Aga olen positiivne, et mida sellest aastast õppisin, annab mulle järgmisel selleks suurema võimaluse," ütles Paul Aron.

Aron jätkab uuel hooajal võistlemist Prema meeskonnas, aga hakkab sõitma vormel-3 sarjas tase kõrgemal. 18-aastane Aron ise ütleb, et nüüd ootab ees suurte poiste sari, kus on vähem aega testimiseks ja kohanemiseks - selleks on ta valmis.

"Ja mulle endale väga meeldib see, et on rohkem seda instinkti ja talendi pealt sõitmist, kui seda reaalset õppimist. Et kaks päeva valmistada ette, siis saad andmeid ja kõike nii kaua vaadata, et tead täpselt, mida teha. Mulle just meeldibki see, et lähed peale ja pead ise rajal õppima. Mitte, et oled selle kõik enne pähe õppinud," lisas Aron.

Aron kuulub juba kolm aastat Mercedese vormel-1 tiimi noorteprogrammi. See võiks tulevikus avada nii mõnegi ukse, kui ise tulemusi näidata.

"Motosport ja vormelisport on väga kallis maailm. Selleks, et siin maailmas tippu jõuda, on vaja kas väga-väga palju raha või väga-väga palju talenti. Mina suutsin kardispordis oma talenti piisavalt näidata, et pääseda Mercedese koosolekule. Seal saime nendega ka kokkuleppele, et nad võtaksid mind oma programmi. Mida see ette näeb? Nad toetavad mind rahaliselt ja kõige tähtsam on see poliitiline jõud. Et kui lähen F3 või F2 sarja, siis tekivad mul võimalused nende F1 autoga sõita, sellega harjutada. Kui näitan järgmisel paaril aastal piisavalt häid tulemusi, siis nemad annavad mulle ka võimaluse minna F1-te. Ma arvan, et see on just kõige ärevam ja ägedam aeg: nüüd hakkan tõesti seda professionaalse sõitja elu elama," kommenteeris Aron.

7-aastaselt kardispordiga alustanud Rocca al Mare kooli praegune abiturient Aron ei varja, et vormelisõit teeb ta tõeliselt õnnelikuks ja ta näeb enda tulevikku ringrajasõitjana. Ta usub, et kõik on võimalik.

"Muidugi, unistus on jõuda F1 sarja. Seal on kõige kiiremad autod, seal on kõige kõrgem tase. See on see, mida ma soovin teha - võistelda maailma parimate vastu ja maailma kõige kiiremate autodega. Siin maailmas on paraku nii, et tuleb kiiresti suureks kasvada ja see periood, mis on võimalik saada F1 sarja, on suhteliselt lühike. Pean andma maksimumi. Kõige tähtsam on mitte unustada, miks ma teen seda sporti. See ei ole ju sellepärast, et hakata raha teenima või seepärast, et mind sunnitakse. Teen seda sporti, sest mulle meeldib seda teha." ütles Aron.