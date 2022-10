Hyundaist kinga saanud Solberg võidutses Walesis

21-aastane Solberg teenis Walesis oma võidusõitjakarjääri 18. võidu, tema eelmine triumf pärines 16 kuu eest peetud Alba rallilt. Seejuures sai Solbergist teine kõigi aegade noorim Cambria ralli võitja. 2006. aastal võttis võidu toona 17-aastane Andreas Mikkelsen.

"Tohutult mõnus on taas pjedestaalil olla. Ma pole ammu nii laialt naertanud ja autoga oli väga mugav sõita. Suur aitäh meeskonnale ja minu sponsoritele, kes selle võimalikuks tegid," rääkis Solberg pärast võitu.

Tänavune Cambria ralli sõideti samadel teedel, mida kasutati 2019. aastal Suurbritannia MM-ralliks. "Need teed on väga ainulaadsed ja kindlasti peaks Suurbritannia ralli MM-sarja kalendrisse naasma," märkis Solberg.

Solberg võitis Cambria ralli kümnest kiiruskatsest kaheksa, lähim konkurent Ruairi Bell jäi kokkuvõttes rootslasest minuti ja 51 sekundi kaugusele.

