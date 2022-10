Solberg ja Hyundai ei jätka uuel aastal koostööd

Oliver Solberg, kes on oma WRC1 debüütaastal teinud kaasa kaheksal rallil, sai parima tulemuse kirja Belgia rallil, kus ta lõpetas võistluse neljandal kohal. Viimati saavutas ta viienda koha Uus-Meremaa rallil.

Solberg jääb tiimi liikmeks aasta lõpuni, osaledes ka hooaja viimasel rallil Jaapanis. Meeskond tunnustab olulist tugirolli, mida Solberg sel hooajal on mänginud, sest noor rootslane püsis isegi rasketel aegadel optimistlikuna.

"Oliver on sel hooajal meie meeskonnale suureks toeks olnud. Küll aga oleme näinud eeliseid, kui meie auto roolis on kogenud ja järjekindel sõitja. See saab olema meie eesmärgiks 2023. aasta koosseisu valides. Oliver jääb meie juurde aasta lõpuni. Soovime talle edaspidiseks kõike paremat. Autoralli MM-sarjas ei tea kunagi, millal võivad teed uuesti ristuda. Lõpetame temaga lepingu heal toonil ja teame, et Oliver leiab oma karjääri jaoks õige järgmise sammu," ütles Hyundai tiimijuhi kohuseid täitev Julien Moncet.

"Ilmselgelt olen olukorras pettunud, kuid pean austama meeskonna otsust ja uut plaani minna edasi kolme autoga ja ainult kogenud sõitjatega. Ma tean, et see ei olnud nende jaoks lihtne otsus. Olen endiselt tänulik selle esimese võimaluse eest, mille nad mulle WRC1 klassis pakkusid. Teadsime, et see hooaeg on õppimise hooaeg ning kahtlemata on see minu jaoks olnud väärtuslik kogemus minu karjääri järgmisel etapil. Täidan oma kohustusi aasta lõpuni ja tänan kõiki toetuse eest. Lõpetame selle peatüki heal toonil ja soovin neile alati head," ütles Oliver Solberg.