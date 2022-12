Saksamaa tiimiga liitunud Solberg seadis sihiks WRC2 tiitli

"Olen väga õnnelik ja tänulik, et saan jälle ralli sõita. Saame jätkata teekonda tipu suunas," ütles Solberg pressiteate vahendusel, lisades, et tema eesmärgiks on WRC2 tiitel. "Tokspordi tiim on väga tugev ja neil on kõrged sihid."

Tänavu tuli Tokspordi ridades WRC2 võitjaks soomlane Emil Lindholm ja mullu norralane Andreas Mikkelsen. 2020. ja tänavu sai Toksport WRC2 klassis võistkondliku esikoha.

Solberg hakkab sõitma Škoda Fabia RS Rally2-ga. Esimese võistluse teeb ta uue meeskonna ridades Monte Carlo rallil.

Eelmisel nädalal testis Solberg enda uut sõiduvahendit Prantsusmaa. "Test andis mulle hea enesetunde, mulle väga meeldis selle autoga sõita," kiitis Solberg.

Solberg sõitis Škoda Fabiaga ka 2020. aastal kolmel WRC-rallil ja sai parimal juhul Monzas seitsmenda koha.