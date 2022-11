Oliver Solberg: üks tiimikaaslane polnud väga meeldiv inimene

21-aastane Solberg sai Hyundaist kinga pärast oktoobris sõidetud Uus-Meremaa rallit. "See teade tuli mulle šokina. Mul oli kaheks järgmiseks aastaks leping olemas ja varasemalt lubati mulle aega, et õppida. Pärast Uus-Meremaa rallit öeldi aga hoopis midagi muud. See oli šokk ka minu isa jaoks (Petter Solberg - toim), ta pole oma karjääri jooksul kordagi midagi sellist näinud," meenutas Solberg Norra väljaandele Nettavisen.

Solberg tõdes, et Hyundai meeskonna sisekliima hakkas käärima pärast endise tiimipealiku Andrea Adamo lahkumist. "Ausalt öeldes oli selles meeskonnas väga keeruline olla. Tundsin teatud määral kergendust, kui sealt minema lasti. Isa üritas mind aastate jooksul aidata, kuid sellele vaatamata tundusid mitmed asjad väga kummalistena."

"Meil oli eelmisel hooajal Hyundaiga väga hea läbisaamine. Siis jäime enne uue hooaja algust Andrea Adamost ilma ja mitte keegi ei suutnud teda asendada. Sellele järgnesid poliitilised mängud, paljudel olid oma arvamused ja nägemused. Mõni neist on juba lahkunud. Lisaks polnud üks tiimikaaslane väga meeldiv inimene, nii et hooaeg polnud ka just meeldiv," rääkis Solberg.

"Autoralli on meeskonnasport, kus peab teisi inimesi usaldama. See oli Hyundais olemise puhul kõige keerulisem, sest ei tundunud, et ma oleksin kellegagi koos olnud," lisas Solberg.

Noor ralliäss rääkis lühidalt ka tulevikuplaanidest: "Ma tean, et olen kiire, aga tulemused võtavad aega. Olen varasemalt võitnud igas sarjas, kus olen võistelnud, aga tänavu oli minu esimene korralik hooaeg tipptasemel. Ma ei hakka esimest pakkumist niisama lihtsalt vastu võtma, vaid veendun, et pakkujal oleks selge plaan olemas. Tahtmist peab olema mõlemalt poolt võrdselt, sest vastasel juhul ei saa ennast MM-sarjas maksma panna. Praegu väga palju variante pole, Toyotal ja M-Spordil mõlemal on üks vaba koht."

"Hyundai saatis mind väga hilja minema, mis tähendab, et enamikel tiimidel on sõitjad järgmiseks hooajaks olemas. See ärritas mind tegelikult Hyundai puhul kõige rohkem. Nad oleksid võinud mulle varem öelda, et soovivad minu teenetest loobuda," lisas Solberg.