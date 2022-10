Grineri kaebus lükati tagasi, pikk vanglakaristus jääb kehtima

Griner arreteeriti 17. veebruaril Moskva lennujaamas, kui tema pagasist leiti kanepiõli sisaldavaid e-sigareti kapsleid. Sportlane ja tema advokaadid taotlesid kohtult õigeksmõistmist või vähemalt karistuse lühendamist, mis nende sõnul ei olnud kuriteoga proportsioonis ja oli vastuolus Venemaa kohtupraktikaga.

Sarnaselt eelmisele kohtuistungile esines Griner ka nüüd avaldusega, kus tunnistas oma eksimust ja lisas, et see ei olnud tahtlik ning palus kohtul arvestada asjaoluga, et tunnistas end ise süüdi. Varasemalt on ameeriklanna öelnud, et tarvitas ravikanepit spordivigastustest tuleneva valu leevendamiseks. Venemaal on aga kanepi tarvitamine keelatud nii meelelahutuslikel kui ka meditsiinilistel eesmärkidel.

Kohtunik võttis kaebuse läbivaatamiseks vaid pool tundi ja otsustas, et eelvangistuses viibitud aeg tuleb lugeda karistuse sisse, kuid muidu jääb varasem otsus jõusse. Grineri kinnipidamist vaid nädal enne Ukraina sõja algust on peetud poliitiliselt motiveeritud lükkeks ja on ka spekuleeritud, et vangide vahetamise teel võib ta tagasi kodumaale jõuda.

Kohe pärast Venemaa teisipäevast kohtuotsust reageerisid omapoolse seisukohaga USA võimud. "Oleme teadlikud Venemaalt tulevatest uudistest, et Brittney Grinerit peetakse jätkuvalt lubamatutel asjaoludel alusetult kinni ja pidi täna läbima järjekordse näidiskohtumenetluse," kommenteeris Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan ja lisas, et USA jätkab Venemaaga suhtlemist, et Griner kodumaale tuua.