Ferrari näitas vabatreeningutel parimat kiirust

Esimesel vabatreeningul oli kiireim Sainz Jr, kes sõitis parimal ringil välja 1.36,857. Hispaanlasele järgnesid värske maailmameister Max Verstappen (Red Bull; +0,224), Lewis Hamilton (Mercedes; +0,475), Lance Stroll (Aston Martin; +0,603) ja Sergio Perez (Red Bull; +0,658).

Teisel vabatreeningul võimutses Leclerc ajaga 1.36,810. Vähem kui sekundiga kaotasid monacolasele Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +0,715) ja Daniel Ricciardo (McLaren; +0,817).

