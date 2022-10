Verstappen vormistas dramaatilisel Jaapani GP-l teise järjestikuse MM-tiitli

Enne starti sadas korralikult vihma, kuid sellele vaatamata läksid kõik sõitjad rajale pool-vihmarehvidega. Rada oli aga märjem kui arvati ning kohe esimesel ringil hakkasid lehvima punased lipud.

Avaringi järel pidid võistluse katkestama Carlos Sainz (Ferrari) ja Alex Albon (Williams), esimene põrkas kokku Fernando Alonsoga (Alpine) ja viimase vormelit tabasid tehnilised probleemid. Ohtliku olukorda sattus ka Pierre Gasly (AlphaTauri), kes oleks korraldajate tõsise prohmaka tõttu äärepealt rada puhastanud traktoriga kokku põrganud.

The onboard video of Gasly passing the recovery vehicle is terrifying. Something needs to change. pic.twitter.com/ldwszWgG9K — ESPN F1 (@ESPNF1) October 9, 2022

Pärast vihmasajust tingitud kahetunnist seisakut võistlus jätkus ja kõik 18 starti tulnud sõitjat pidid kasutama täis-vihmarehve. Ringide asemel anti sõitjatele 40 minutit võistlusaega.

Etapivõidu noppis enamuse võistlusest liidrikohta hoidnud Max Verstappen. Finišijoone ületas teisena Leclerc, kuid pärast võistlust määrati monacolasele viiesekundiline karistus, mis kukutas ta lõppjärjestuses kolmandaks. See tähendas, et Verstappen kindlustas neli etappi enne hooaja lõppu oma karjääri teise MM-tiitli. Pärast Jaapanit on Verstappeni edu Leclerci ees 113 punkti, tšempioniks saamiseks pidi vahe olema vähemalt 112 punkti.

Esialgu kolmanda, kuid hiljem teise koha teenis Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez. Punktikohtadele tulid ka Esteban Ocon (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Nicholas Latifi (Williams) ja Lando Norris (McLaren).