Tarmo Klaar: Mercedes ei saanud uue auto konkurentsivõimeliseks ehitamisega hakkama

Tänavu oli justkui igav hooaeg, kui võrrelda eelmise hooajaga, kus tiitlivõitja selgus viimases kurvis.

Selles mõttes tõesti, kui statistiliselt vaadata, siis oli väga igav hooaeg. Aga tegelikult polnud, sest hooaeg algas sellega, et kõik meeskonnad pidid reeglite muutmisest tulenevalt ehitama uued autod. See tõi kaasa enneolematu üllatuse, mis seisnes selles, et Mercedes ei saanud uue auto konkurentsivõimeliseks ehitamisega hakkama. See oli tõeline üllatus, mida keegi ei näinud ette.

Mis läks Mercedesel valesti?

Mõned eksperdid on öelnud, et tegemist oli mõnes mõttes järjepidevuse katkestamisega. Sellise lahendusega autod, millega tänavu sõideti, olid viimati kasutusel 40 aastat tagasi. 1970. aastate lõpus ja 1980. aastate alguses. Tolleaegseid insenere pole väga palju rivis, nad on kas vanad või paraku meie seast lahkunud.

Miks näiteks Red Bull nii hästi hakkama sai seisnes selles, et tol ajal kui nn tiibautosid kasutati, oli Red Bulli peakonstrukor Adrian Newey noor tudeng, kes väga selgelt mäletab seda aega. Ta teadis neid nüansse, mida tuli tiibauto ehitamisel silmas pidada.

Kas Verstappen võitis tiitli tehnika või talendiga?

Mina ütlen alati, et ükski kiire auto ei võida, kui ta seisab kuskil garaažinurgas. Võitmiseks peab ikkagi juht olema. Verstappen on kahtlemata väga kiire ja andekas sõitja, aga vormel-1 nõuab meeskonnatööd. Insenerid peavad oma osa ära tegema, võistlustaktikud oma osa ja juht on siis see, kes peab autoroolis lõppviimistluse andma.

Kuidas sa võtaksid Jüri Vipsi hooaja vormel-2 sarjas kokku? Tänavu lõpetas ta üldarvestuses 11. kohal, mullu oli kuues.

Temast oodati palju, sest ta võistles samas võistkonnas, samas sarjas ja nüüd oleks pidanud kõik selge olema. Auto ega tehnilised tingimused ei muutunud.

Olgem ausad, hooaja alguses tegelikult väga paljud eksperdid üle maailma ütlesid, et Vips on tiitlipretendent. Teda peetakse väga kiireks sõitjaks. Paraku meeskond eksis mitmel etapil boksipeatustega, ei saadud õigel ajal ratast alla ja oli veel mitmeid erinevaid probleeme.

Jüri ise tegi ka vigu, eriti drastiline näide oli Bakuus, kus ta mõni ring enne lõppu katkestas. Tema hooaeg oli halb kombinatsioon mitmest erinevast asjast. Lootused olid väga kõrgel, aga tegelikult oli hooaeg täielik ebaõnnestumine. Samas usun, et tulevikku silmas pidades pole kõik veel kadunud.

Ta käis enne viimast vormel-2 etappi USA-s testimas IndyCari. Test möödus edukalt, aga kuidas läbirääkimised lähevad, seda me ei tea. Eks seda hoitakse kuni viimase hetkeni saladuskatte all.