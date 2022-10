Verstappen teenis hooaja napima kvalifikatsioonivõidu

Vormel-1 MM-etapil Jaapanis Suzuka ringrajal võitis kvalifikatsiooni üldliider Max Verstappen (Red Bull), kes edestas peakonkurenti Charles Leclerci (Ferrari) vaid 0,010 sekundiga. Tegemist on hooaja kõige napima ajasõiduvõiduga.

"Üsna imeline oli siin taas sõita, eriti kvalifikatsioonis väikse kütusekogusega," lausus hollandlane. "Need autod on esimeses sektoris vägagi elus! Olen väga õnnelik parima stardikoha üle, aga ka üldiselt selle üle, et siin tagasi olen."

Leclerc lisas: "See siin on väga keeruline ring - kui oled esimesel sektoril kiire, siis kaotad viimasel sektoril. Kõik sõidavad väga ühtlaselt, nii et üritame teha nüüd hea põhisõidu."

Palju ei jäänud kahest esimesest maha ka teine Ferrari piloot Carlos Sainz (+0,057), kelle kõrvalt stardib pühapäeval eelmise etapi võitnud mehhiklane Sergio Perez (Red Bull; +0,405).

Vähem kui sekundiga kaotasid Verstappenile ka prantslane Esteban Ocon (Alpine; +0,861) ja britt Lewis Hamilton (Mercedes; +0,957).

Viimasesse kvalifkatsiooni sessiooni pääsesid ka Fernando Alonso (Alpine; 1,018), George Russell (Mercedes; +1,085), Sebastian Vettel (Aston Martin; +1,250) ja Lando Norris (McLaren; +1,699).

MM-sarja üldarvestuses seis nii tihe ei ole - viis etappi enne hooaja lõppu edestab Verstappen Leclerci tervelt 104 punktiga.