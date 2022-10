Daniel Ricciardo astub järgmiseks aastaks kõrvale

33-aastane Ricciardo sõlmis eelmise hooaja eel lepingu McLareni tiimiga ja tõi meeskonnale Itaalia GP-l etapivõidu, kuid pärast seda pole tema tulemused olnud loodetud tasemel. Tänavu on ta 17 etapist jõudnud punktikohale viiel.

McLaren otsustas lepingu austraallasega aasta enne selle täissaamist üles ütelda ja panustab järgmisel hooajal Ricciardo noorele kaasmaalasele Oscar Piastrile. Eeldatava esisõitjana jätkab britt Lando Norris.

Sel nädalalõpul teatas Alpine'i võistkond Pierre Gasly palkamisest ja AlphaTauri panustamisest Nyck de Vriesile ehk tulevaks aastaks on vakantsed veel vaid üks koht Haasis ja üks koht Williamsis. Ricciardo end neis tiimides ei näe.

"Ma tean, et läbirääkimised käisid ja nad olid väga huvitatud Pierre'ist," kommenteeris Ricciardo Alpine'i tehingu kohta. "Ma arvan, et praegu on reaalsus see, et 2023. aastal mind stardirivis pole. Ma arvan, et üritan praegu valmistuda 2024. aastaks."

Ricciardo oli juba ka varem maininud, et ei välista vaheaasta võtmist ja teda on seostatud Mercedese võistkonna varusõitja rolliga. "See on veidi nagu pausile panek nagu ma seda ise näen ja minu F1 karjääri põhifookus on 2024. aastal," lausus austraallane.

Teisi võidusõidusarju ta ei sihi. "Nii lõbusalt või lahedalt kui ka mujal sõitmine ei kõla, siis tõde on see, et ma pole selleks vaimselt valmis. Ma olen endiselt pühendunud sellele [F1 sarjas sõitmisele] ja ilmselt teeb natuke vaba aega mulle head."

Praeguseks tegevuse lõpetanud HRT võistkonnas F1 karjääri alustanud Ricciardo kihutas hiljem Toro Rossos, Red Bullis ja enne McLareniga liitumist kaks hooaega ka Renault's. Red Bulliga tuli ta 2014. ja 2016. aastal sarja kokkuvõttes kolmandaks.