Tänak: teed on väga mõnusad, aga õiget rütmi on keeruline leida

Autoralli MM-sarja 11. etapil Uus-Meremaal on kahe võistluspäeva järel liidrikohal Ott Tänak (Hyundai), kes võitis teise päeva jooksul kaks kiiruskatset.

"Oli pikk päev väga varajase hommiku ja hilise lõpuga. Aga iseenesest oli stabiilne päev. Tingimused polnud meie jaoks väga halvad, kuigi osad kiiruskatsed olid hullemad kui teised," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Pärastlõunal oli tugev vihmasadu, aga ülejäänud aja oli kõik okei."

"Siinsed teed on sõitmiseks väga mõnusad, kuigi keeruline on saada õiget rütmi," jätkas ta. "Selleks peab end autos enesekindlalt tundma, et õige minek sisse saada, kindlasti peame seda veel parandama."

Eestlasele järgneb Toyota trio Elfyn Evans (+0,2), Sebastien Ogier (+6,7) ja Kalle Rovanperä (+7,2). "Tundub, et ilm võib päris hulluks minna, nii et need väikesed vahed ei tähenda tegelikult midagi," nentis Tänak. "Eks näis, mis juhtuma hakkab."

Uus-Meremaa ralli jätkub reede õhtul, kui kell 22.08 algab kaheksas kiiruskatse. Sündmuste käigule on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.