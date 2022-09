Ajatrahvi saanud Tänak kukutati Uus-Meremaal teiseks

Nii Tänakule kui tema tiimikaaslasele Thierry Neuville'ile määrati viiesekundiline ajatrahv, kuna korraldajate hinnangul oli mõlema auto hübriid esimesel kiiruskatsel lubatust võimsam. Lubatud on 240 kJ, Hyundaidel oli aga 241,03 ja 242,04 kJ.

WRC teatel osalesid koosolekul Hyundai tiimijuhi kohuseid täitev Julien Moncet ja mänedžer Pablo Marcos ning Marcos nentis, et üks nende mehaanikutest tegi vea ja palus inimliku eksituse eest vabandust. Kohtunikud ütlesid, et Tänaku autol tuvastati rikkumine kahel ja Neuville'i autol ühe korra ning kuigi märkimisväärset eelist see neile ei andnud, rikuti siiski reegleid ja seetõttu määrati mõlemale viiesekundiline ajatrahv.

See tähendab, et liidriks tõusis Toyota piloot Elfyn Evans (Toyota), keda Tänak edestas enne 0,2 sekundiga, kuid nüüd kaotab talle 4,8 sekundiga. Järgnevad Toyota sõitjad Sebastien Ogier (+6,5) ja Kalle Rovanperä (+7,0), Neuville jätkab kuuendana (+50,4).