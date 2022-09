Uus-Meremaa ralli testikatse nelja kiiremat lahutas vaid 0,2 sekundit

Pärast kümme aastat kestnud pausi taas Uus-Meremaal toimuva ralli testikatsel lahutas esinelikut vaid 0,2 sekundit: Rovanperäle järgnesid Hyundai sõitjad Oliver Solberg, Thierry Neuville ja Ott Tänak.

"Siin saab olema raske teed puhastada," rääkis Rovanperä. "Juba testikatsel on lahtise kruusa tõttu väga libe: see on väljakutse."

Toyota triole järgnesid Toyota mehed Sebastien Ogier (+0,5) ja Elfyn Evans (+0,8), siis Fordi sõitjad Gus Greensmith (+0,8) ja Craig Breen (+1,5), iirlasega sama aja sõitis välja ka Takamoto Katsuta.