Mercedese F1 meeskond pikendas lepingut oma pikaaegse sponsoriga

Petronas on olnud Mercedese peasponsor 2010. aastast. Mercedese F1 tiim on viimasel kaheksal aastal võitnud meeskonnatiitli.

Mercedese F1 tiimi sõitjad, kelleks on seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton ja tema tiimikaaslane George Russell, ei ole käimasoleval hooajal võitnud veel mitte ühtegi etappi.

"Meie meeskond ja Petronas pole enam lihtsalt partnerid. Me oleme perekond ja oleme üks meeskond veel palju aastaid," ütles Mercedese meeskonna pealik Toto Wolff.

"Mulle tundub, et see on olnud arengu aasta. Ma arvan, et selline kogemus on andnud jõudu," ütles Hamilton ajakirjanikele.

Mercedes on MM-i arvestuses kolmandal kohal, Ferrarist 35 punktiga maas, kuid lausa 174 punktiga kaotavad nad liidrikohal olevale Red Bullile.

"Ma arvan, et kui suudame saavutada teise koha meeskonna arvestuses, annab see meile kõigile tehasesse suurt jõudu juurde ja tõenäoliselt ka tohutu löögi meie rivaalidele Ferraris," ütles Russell.

Ferrari alustas hooaega tugevalt, kui Charles Leclerc võitis esimesest kolmest sõidust kaks, kuid on teinud sõidu- ja strateegiavigu ning kannatanud töökindlusprobleemide käes.

Russell on viimasest viiest võistlusest neljal pjedestaalil olnud.