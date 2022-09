Tugevat hooaja lõppu tegev Martin Rump jõudis Le Mansi sarjas pjedestaalile

Hooaja viienda etapi nädalalõpp pakkus Absolute Racingu sõitjatele (Rump, Alessio Picariello ja Andrew Haryanto) muutlikke ilmastikuolusid, mis andis võimaluse heidelda nii kuivades kui ka märgades oludes.

Kvalifikatsioonis teenitud kuuenda koha järgselt kulges nelja tunni pikkune sõit Absolute Racingu jaoks tõusvas joones. Tiimikaaslaste vahetuste järgselt kolmandana rajale pääsenud Martin Rump sai Spa ringrajal sel korral sõita tund ja viisteist minutit. Tihedas heitluses kolmanda-neljanda koha nimel pidi eestlane oma vahetuses selja taga hoidma tituleeritud Taani sõitjat Marco Sörenseni (Oman Racing), millega Porsche 911 RSR-i juhtiv Rump ka hakkama sai, kindlustades võistkonnale üliväärtusliku pjedestaalikoha. Sõidu võitis sarja üldarvestuses teist kohta hoidev Kessel Racingu meeskond (Ferrari 488 GTE Evo).

Pjedestaalile oli Absolute Racing lähedal ka juulikuus Monza ringrajal. Kuigi algselt tõstis kohtunike otsus neljandal kohal lõpetanud Absolute'i kolmandaks, siis hiljem otsustati ikkagi eestlase tiimile märkida kirja neljas koht.

"Oli tohutult vägev tunne sellisel legendaarsel ringrajal Porsche 911 RSR-i juhtida ja tulla täisgaasiga läbi ka kuulsast Eau Rouge'ist. Tegime sel nädalavahetusel sisuliselt maksimumi, mis võimalik oli. Arvestades tänavuse hooaja heitlikku kulgu, on see kolmas koht meile tugeva tööga välja teenitud pjedestaalikohaks. Kogu tiim on selle tulemuse üle õnnelik ja usun, et see poodium on meile heaks motivatsioonilaenguks enne hooaja viimast etappi Portimaos. Emotsionaalse boonusena saime pjedestaalil ka karikad ja šampanjat pritsida, mis on lõpuks iga võidusõitja eesmärgiks enne võistlust," sõnas Martin Rump Spas toimunu kohta.

Enne hooaja viimast etappi Portimaos hoiab Absolute Racing Euroopa Le Mansi sarjas LMGTE üldarvestuses 41 punktiga seitsmendat kohta. Viimasel pjedestaalikohal olev Iron Lynxi tiim on vaid kümne punkti kaugusel. Seejuures on Absolute Racing viimased kolm sõitu lõpetanud kõik vähemalt esiviisikus. Kaks nädalat tagasi teenis Martin Rump ka hooaja esimese võidu, seda Nürburgringi sarjas.

"Loodan, et suudame nüüd sama inertsiga edasi minna ja teha ka Portimaos tugeva tulemuse. Minu enda jaoks on Portimao täiesti uus ringrada, kuid seda huvitavam saab see väljakutse olema," rääkis Rump hooaja viimasest etapist.

Euroopa Le Mansi sari lõpeb hooaja viimase etapiga Portugalis, Portimao ringrajal 16. oktoobril.