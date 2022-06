Rump püsib Le Mans'is kõrges mängus: ma ei oodanud seda

Kui ööle läksid Rump ja Hardpoint vastu viiendal kohal, siis nii eestlase kui Belgiast pärit tiimikaaslase Alessio Picariello suurepärased öised vahetused kergitasid Hardpointi 23 tiimi konkurentsis 210 ringi järel liidriks, ent ühe ringi sees püsib veel kuus võistkonda ja boksipeatused võivad positsioone muuta.

Kella kaheksase seisuga on eestlane legendaarsel Le Mansi ringil läbinud kokku 84 ringi ja kõige kiiremini läbis ta 13,6-kilomeetrise ringi ajaga 3.52,990.

"Mul on väga hea meel, et isiklikust vaatenurgast on sõidud läinud hästi. Ma ei tahtnud lolle vigu teha. Ma tahtsin uue sõitjana teha siin nii ideaalsed vahetused kui võimalik ja tegelikult pärast esimest kolme tundi juba näitasime, et hoog on olemas ja me saame tõusta kohtadel," sõnas Rump ERR-ile kell pool seitse hommikul.

"Kogu tiim jäi mu sooritusega rahule. Ka teine vahetus läks sujuvamalt ja sain esimese sõidu mudeliks võtta ning teise sõidu sättida selle järgi. Öösel oli kindlasti keeruline just mentaalselt unega, sest ma sain kõige keerulisemad tunnid endale kella ühe ja kella nelja vahel."

Kuna tiimi amatöörsõitja Andrew Haryanto on seni läbinud oma kohustuslikust kuuest sõidutunnist vaid kaks, langeb viimasel üheksal tunnil Indoneesia võidusõitjale suur koormus. Korra saab rajale veel ka Rump.

"Ma ei oleks osanud oodata, et ma tulen siia esimest korda kohale ja olen olukorras, kus ma saan võidelda juhtpositsiooni eest. Viimasel ringil enne boksi tulekut õnnestus mul see ka võtta. See oli väga võimas tunne," lausus eestlane.

"Meil on väga-väga hästi läinud esimene pool sõidust, üle ootuste hästi. Minna on veel kõvasti. Ma paneks praegu positsioonid suures osas tahaplaanile ja keskenduks sellele, et ikkagi finišisse tulla. Ilma vigade ja muude probleemideta."

Suure osa ööst sõitnud Rump pole seni veel sõitude vahel magama pääsenud. Enne viimast sõiduvahetust loodab ta lõpuks ka korra unele saada.

"Kõigepealt olin ma 30-40 minutit massaažilaual ja seejärel andsid oma mõju erinevad sõidu ajal tarbitud energiageelid. Olen unetu olnud, aga loodetavasti õnnestub mul nüüd tukastada," ütles Rump.

Le Mans'i 24 tunni sõit lõpeb Eesti aja järgi kell 17.