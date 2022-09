Martin Rump teenis Nürburgringil hooaja esimese võidu

Tänavuse aasta alguses spetsiaalse Nürburgringi litsentsi omandanud Martin Rump osales Nürburgringi 12 tunni sõidul Team Sorg Rennsport koosseisus, roolides sel korral Porsche 718 Cayman GT4 CS mudelit.

Sündmusterohket nädalavahetust alustas Rump koos tiimikaaslastega keerulistes tingimustes läbitud kvalifikatsioonisõidus, kus saadi viies koht. Kahe päeva peale jaotatud 12 tunni pikkuses võistlussõidus, kus nii laupäeval kui pühapäeval sõideti kuus tundi, langes tiim küll sõidu algfaasis kümnendale kohale, ent esimene päev lõpetati neljandal kohal.

Pühapäeval võistlust jätkates suutis just Rump kergitada tiimi teisele kohale ja kuigi näis, et pikk sõit ka teisel kohal lõpetatakse, katkestas sõidu lõpufaasis esikohal olnud auto ja nõnda kerkis Rump koos võistkonnakaaslastega CUP3 klassis Nürburgringi 12 tunni sõidu võitjaks. Tänavusel hooajal Euroopa Le Mansi sarjas võistlev ja samuti Le Mansi 24 tunni sõidul osalenud eestlase jaoks oli see selle aasta esimeseks võiduks.

"See on oluline võit, ikkagi hooaja esimene," märkis Martin Rump pärast võistlust. "Esimesel päeval kulges sõit üle kivide-kändude ja meil olid omad raskused, ent tegime kogu sõidu vältel oma asja, mis lõpuks ka ära tasus. Loodetavasti toob see tulemus uusi võimalusi ja samal ajal annab see tänavusse hooaega veel palju enesekindlust."

Eestlase võistlusgraafik on hooaja lõpus tihe, sest lisaks kahele ELMS-i (Euroopa Le Mansi sari) sarja etapile Spa ja Portimao ringradadel, osaleb ta veel ka kolmes sõidus Nürburgringi sarjas. Oma järgmise stardi teeb Martin Rump järgmise nädala lõpus ELMS-i etapil Spa-Francorchampsi ringrajal.

"Sügisel on nüüd pea iga nädal või igal teisel nädalal tegemist. See hoiab kätt paremini soojas. Usun, et Nürburgringi sari on mu võistlusgraafikusse hea lisandus, sest siin on palju õppida väga huvitaval ja nõudlikul rajal. ELMS-i sarjas on meil korralik komplekt kokku panemata. Korra oleme saanud kolmanda koha, kuid loodame mõistagi enamat ja loodame, et meil õnnestub sel hooajal veel ka suur tulemus ära teha," sõnas Rump hooaja edasistest plaanidest.