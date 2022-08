Rump jätkas hooaega viienda kohaga Barcelonas

Hooaja neljandat võidusõitu alustas Absolute Racingu tiim (Rump, Alessio Picariello ja Andrew Haryanto) kvalifikatsioonijärgselt seitsmendalt kohalt. Barcelona ringrajal peetud sõidus suutis küll Absolute Racing võistluse jooksul positsioone parandada ent sõit lõpetati sel korral viienda kohaga. LM GTE klassis võistluse võitnud Proton Competitioni tiimile kaotati neljatunnise sõidu järel 42 sekundiga, poodiumikoht jäi vaid nelja sekundi kaugusele.

"Pidime kogu sõidu võitlema, et püüda eespool olevaid võistkondi. Lõpptulemus pole kindlasti see, mille järele me siia tulime. Lootsime olla pjedestaalil, aga mis teha - selline see sõit oli," tõdes Martin Rump pärast Barcelona etappi.

Sarja üldkokkuvõttes on Absolute Racing LM GTE klassis 29 punktiga hoidmas kaheksandat kohta. Järgmine etapp peetakse septembri viimasel nädalavahetusel Belgias, kuulsal Spa ringrajal.

"Kindlasti loodame Spa ringrajal sõita kõrgema tulemuse peale. Ma näen, et meil on need pusletükid olemas, mis tuleb edaspidi kokku panna ja siis tuleb ka tulemus. Ootan järgmist etappi väga, sest juba ainuüksi Porsche RSR masinaga seal ringe teha on iseenesest nii võimas. Loodan, et suudame Belgias sõita pjedestaalile," sõnas Rump.

ELMS-i hooaja lõpuni on jäänud veel kaks etappi. Lisaks Spa ringrajale sõidetakse oktoobris veel ka Portimaos.