Rump ajaloolise Le Mans'i eel: ma ei ole kunagi kogenud sellist tähelepanu

Koos Belgia sõitja Alessio Picariello ja Indoneesia piloodi Andrew Haryantoga sõidab Rump Porsche 911 RSR-19 roolis esindades USA tiimi Hardpoint Motorsport. Kuna sõidu avab Picariello ja teisena asub rooli tiimi amatöörsõitja Haryanto, koguneb eestlasele suurem osa sõidutunde eeoleval ööl pimedas sõites.

Kokku läbib Rump eeldatavalt Le Mans'is tiimi eest umbes üheksa sõidutundi, ent ka koormus võib sõidu kestel varieeruda. Le Mans'i 24 tunni sõit algab Eesti aja järgi kell 17.00.

Pika katsumuse eel antud intervjuus ERR-ile tõdes Martin Rump, et eelkõige tuleb järgmise 24 tunni jooksul olla valmis sõidu kestel tekkivateks ootamatusteks.

Sa oled siin mõnda aega olnud ja see päev on kätte jõudnud. Millised on su tunded kolm tundi enne starti?

Praegu on suhteliselt rahulik tunne. Me oleme valmistunud ette nii hästi kui oleme suutnud. Oleme teinud kõik enda võimuses, et olla valmis selleks ettearvamatuks katsumuseks. Üllatuslikult ei olegi veel närvi sees, aga eks see jõuab tekkida.

Sa oled läbi aegade esimene eestlane Le Mans'i 24 tunni sõidul. Palju seda siin kohapeal on tähele pandud?

See on mõned korrad käinud läbi nii intervjuudes kui ka kommentaatorite poolt. See on kindlasti eriline olla enda riigist esimene sõitja ja see staatus saada endale, aga samas minu jaoks sõitjana see väga palju ei muuda. Ma tulin siia oma tööd tegema ja üritan sellele läheneda kui ükskõik millisele teisele võidusõidule.

Muidugi on see võrreldes varasemaga hoopis teistsugune kogemus - näha nii palju fänne ja inimesi, kes sellest sõidust huvituvad. Rahvamassid on siin suured ja see on täielik festival. Ma ei ole kunagi näinud sellist pilti nagu eile paraadil, kus poolteist tundi järjest inimesed elasid sõitjatele kaasa. See oli tohutult positiivne energia, see oli mulle niivõrd harjumatu olla sellise tähelepanu all.

Kuidas see nädal sul sõiduliselt on läinud? Palju sa sõita oled saanud ja milline on olnud kiirus?

On olnud väga produktiivne nädal. Ma olen treeningutega väga rahul. See ei ole minu jaoks ainult rajaga kohanemine, vaid ka autoga kohanemine. Enne Le Mans'i oli mul kogunenud vaid umbes 65 ringi autoga nii-öelda tavaradadel, mida ei ole väga palju.

Ma võtsin siia tulles esimesed ringid väga ettevaatlikult, sest ma teadsin, et see on keeruline rada ja ta omab endas palju üllatusi. Samuti kohti, kus auto võib kontrolli alt väljuda. Kui ma tundsin pärast paari ringi, kuidas ma autot positsioneerima pean, siis hakkasin ka tempot juurde kruvima ja tegelikult oli juba esimese sõidu lõpuks hoogu täiesti korralikult. See oli minu jaoks hea märk, et kiirust oli selleks hetkeks küll.

Ma arvan, et praegu enne võidusõitu tunnen ennast autos üsna hästi ja pole kunagi varem selle autoga niivõrd sõber olnud. Mida ring edasi, seda paremaks ma saan. Sama kehtib selle raja tundma õppimise kohta. Midagi karta siin ei ole, tuleb lihtsalt hea rütm kätte saada.

Milline saab olema sinu roll selles sõidus? Palju sa sõidad ja milline on teie taktika?

Maksimaalselt võin ma sõita 14 tundi ja minimaalselt kuus tundi. Üks oluline strateegiline ülesanne on see, et saada nii-öelda pronkssõitjal (Andrew Haryanto) täis kuus efektiivset sõidutundi. Starti läheb Picariello, seejärel võtab üle Haryanto ja pärast seda on minu kord. Poole minu sõidu pealt läheb pimedaks ja seejärel sõidame Picarielloga kuni hommikuni kahepeale.

Nii et lõviosa sinu sõidust jääb Le Mans'is pimedasse aega?

Tõenäoliselt küll. Küll aga on meil erinevad strateegiastsenaariumid ja kõik võib alati muutuda. Sõltuvalt sellest, kui palju erinevaid viperusi tuleb, mida kindlasti tuleb, mängitakse need strateegiad ka ümber. Suure tõenäosusega sõidab Haryanto kuus tundi täis ning ülejäänud aeg jaguneb minu ja Picariello vahel.

Me praegu räägime laupäeval kell üks ja võistlus lõpeb pühapäeval kell neli õhtul. Kui palju sul järgmise 27 tunni jooksul unetunde koguneb?

Ma loodan, et mingi kolm-neli tundi ikka saab. Kuna me sõidame Picarielloga öösel kahekesi, siis ma pean tund aega enne oma sõitu valmis olema. Tema on alla kolme tunni autos ja mul peab aega jääma veel ka vahepeal söömiseks, füsioterapeudiga lõdvestuseks ja siis võib-olla jääb tunnike magamiseks.

Kuid ma ei tea lõpuks, kas mul uni tuleb või ei tule. Peale sõitu on alati adrenaliin ka veel üleval, aga eks ole näha. Ma väga ootan seda katsumust ja lõpuks on unega nii nagu on.

On teil tiimi põhieesmärk esimest korda Le Mans'is olles tulla lihtsalt lõpuni ja kõik ülejäänu on boonus?

Täpselt nii ongi. Eelmisel aastal oli näha, et sõidus juhtus nii palju ootamatuid olukordi. Need tulevad nagunii ja paljud tiimid teevad vigu. See, kes teeb vähem vigu, sellel läheb siin hästi. Siin annab kukkuda rivi lõppu ja ikkagi jõuda lõpuks välja etteotsa. Üritame teha ära oma parima töö, mitte võtta suuri riske ja finišeerida suuremate vigadeta. Kogu tiim teab seda, et kõige olulisem on siin sõit lõpetada.