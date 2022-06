"Pigem jääb mul sisse hea tunne. Tulin siia selles ootuses, et finišeerida ja lõpetada esimene Le Mans'i 24 tunni sõit. See oli põhieesmärk ja see sai täidetud.

Jah, sõitsime siin vahepeal esikohal ja võtsime osa poodiumivõitlusest. Muidugi siis ootused kasvavad, aga kunagi ei tea, millal midagi võib juhtuda. Lõpuks viskas meilgi nii tehnilist viperust kui sõitja viga, ent need on tavalised kestvussõidu asjad. Mul on hea meel, et me finišisse jõudsime. Esimeses pooles - see ei ole paha," tõdes 23 võistkonna konkurentsis 11. kohaga lõpetanud Hardpointi tiimi liige Martin Rump.

Eestlane ise panustas tiimi sõitu seitsme tunni ja 45 minutilise sõiduajaga, mille jooksul läbis ta Le Mans'i ringrajal 114 ringi ehk pisut üle 1500 kilomeetri.

"Ma jään oma sõiduga rahule. Esimene sõit oli kõige ärevam, sest ma ei teadnud, kuidas ma teistega võrdluses olen. Tiim andis kogu aeg head tagasisidet ja pigem oli kõigile positiivne üllatus, et tempo oli niivõrd hea. Teises vahetuses keset ööd õnnestus ka liidripositsioonile jõuda. Oma esimesel Le Mans'il liidriks kerkida - see oli täielik unistus. Ma ütleks, et kõik need vahetused läksid ilma suuremate vigadeta hästi ja usun, et jäin siin boksis nii mõnelegi silma."

Martin Rumpi hooaeg jätkub kolme nädala pärast, kui Absolute Racingu koosseisus lööb ta taas kaasa Euroopa Le Mans'i võistlussarjas, mille kolmas etapp peetakse Imola ringrajal.