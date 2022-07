Martin Rump jõudis tänavusel hooajal esimest korda pjedestaalile

Sarja kahel esimesel etapil rohkelt ebaõnne kogenud Absolute Racing (Porsche 911 RSR-19) suutis küll Monza nelja tunni sõidus heidelda stabiilselt LM GTE klassis pjedestaalikoha nimel, ent mitmetel boksipeatustel kulunud aeg võttis võimaluse heidelda etapi esikoha eest.

Peamiselt Ferraridega lahinguid pidanud Martin Rump ja tema tiimikaaslased Alessio Picariello ja Andrew Haryanto läbisid Monzas nelja tunni jooksul 115 ringi. Sõidu võitnud Proton Competition (Porsche 911 RSR-19) tiimile kaotati kolmandatena lõpuks vaid 6,3 sekundiga. Ühtlasi oli kolmanda koha näol tegemist Absolute Racingu läbi aegade esimese pjedestaalikohaga Euroopa Le Mans'i sarjas.

"Kahtlemata keeruline sõit, ent ma arvan, et väärisime veelgi rohkemat. Eriti arvestades kogu meie tiimi kiirust, mis iga sõiduga järjest paremaks läheb. Usun, et hooaja esimene poodium on saavutus, mille üle peaksime rõõmustama. Olen tulemusega rahul ja ootan juba järgmist etappi Barcelonas," sõnas Martin Rump pärast edukalt lõppenud Monza võistlust.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on Absolute Racing hoidmas Euroopa Le Mans'i sarjas LM GTE klassis 19 punktiga kümnendat kohta. Kui Proton tõusis 44 punktiga sarja liidriks, siis üldarvestuse kolmas koht jääb eestlase meeskonnast vaid üheksa punkti kaugusele.

Euroopa Le Mansi sari jätkub augusti lõpus nelja tunni sõiduga Barcelonas, tänavu kihutatakse veel ka Spa-Francorchamps ja Portimao ringradadel.