Martin Rump stardib esimese eestlasena kuulsal Le Mans'i 24 tunni sõidul

Sel hooajal Euroopa Le Mans'i sarjas Absolute Racingu värve esindavale Martin Rumpile kukkus võimalus osaleda Le Mans'i 24 tunni sõidul sülle viimasel hetkel. Algselt võistlema pidanud Team Hardpoint otsustas LMGTE Am klassis sõitmisest loobuda ja seejärel pakuti võimalust startimiseks reservnimekirja kuulunud Absolute Racingule.

Kuna Le Mans'i kohad on tiimidele jaotatud nimeliselt, osaleb Rump ametlikult võistlusel küll Team Hardpointi all, ent auto valmistab võistluseks ette Absolute Racing. Nagu Euroopa Le Mans'i sarjas on ka järgmisel nädalavahetusel peetaval Le Mans'i 24 tunni sõidul eestlase tiimikaaslasteks Belgia võidusõitja Alessio Picariello ja Indoneesia sõitja Andrew Haryanto. Le Mans'is starditakse Porsche 911 RSR-19 autoga.

"Ma olen täiesti sõnatu. Le Mans'i 24 tunni sõidul osalemine on olnud mu unistuseks võidusõitja karjääri algusest saadik. Me töötasime sel hooajal selle nimel, et teenida koht Le Mans'il välja järgmiseks aastaks, kuid nüüd saame ootamatult kohe startida," sõnas Martin Rump ootamatu võimaluse kohta.

Kuulsat Le Mans'i 24 tunni võidusõitu on peetud alates 1923. aastast ning tegu on maailma vanima ja mainekaima kereautode võistlusega. Eesti autospordi ajaloos pole seni ükski sõitja veel kutset Le Mans'i 24 tunni sõidule teeninud.

"On selge, et nii hilise kutsega ei eelda me, et lähme kohe võidu peale sõitma. Peame kõigepealt oma rütmi kätte saama ja mitte vigu tegema. Samas on Le Mans selline sõit, kus võib juhtuda igasuguseid asju. Tiimina sihime oma vormi järgmise aasta sõiduks ja tänavune sõit on hea ettevalmistus just järgmiseks aastaks," sõnastas Rump peamised eesmärgid Le Mans'i sõiduks.

Tänavune Le Mans'i 24 tunni sõit algab järgmisel laupäeval kuulsal 13,6 kilomeetri pikkusel Circuit de la Sarthe' ringrajal Eesti aja järgi kell 17.00. Võistlusest teeb otseülekande Eurosport.