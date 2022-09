Judoliit keelas Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlustel osalemise

Rahvusvaheline Judoliit oli üks väheseid olümpialiite, mis ei järginud täielikult Rahvusvahelise Olümpiakomitee soovitusi keelata Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlustel osalemine seoses sissetungiga Ukrainasse.

Selle asemel otsustati, et nad võivad IJF-i lipu, hümni ja värvide all võistelda neutraalsetena.

"IJF-i täitevkomitee otsustas kõigi judoga tegelevate sportlaste kaitse tagamiseks mitte lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda rahvusvahelistel judo võistlustel kuni 2023. aasta jaanuarini," seisis avalduses.

IJF oli algselt seisukohal, et "kõikidele sportlastele tuleb anda võrdsed võimalused olla üle diskrimineerimisest, poliitikast, konfliktidest või muudest spordiga mitteseotud asjadest" ning tagada, et sportlasi "ei karistata probleemide eest, mis on nende kontrolli alt väljas."

Selle tulemusel boikoteeris Ukraina Mongoolias Ulaanbaatari suure slämmi turniiri ja riik ähvardas sama teha ka eelseisvatel judo maailmameistrivõistlustel, mis pidid toimuma Usbekistani pealinnas Taškendis 6.– 13. oktoobrini.

Selle nädala alguses teatas Venemaa judoföderatsiooni president Vassili Anisimov, et tema sportlased ei osale MM-il.

"Me ei osale MM-il," ütles Anisimov Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

"Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsus puudutab kõiki Venemaa sportlasi, mitte ainult Venemaa judokoondist," lisas Anisimov.

Varaseim võistlus, kuhu Venemaa ja Valgevene sportlased naasta saavad, on 27.- 29. jaanuarini toimuv Portugali GP, mille korraldaja pole veel selgunud.

Venemaa võistles 2021. aasta judo maailmameistrivõistlustel Budapestis neutraalse lipu all.