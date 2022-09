Venelased loobuvad judo MM-ist, hoolimata võimalusest osaleda neutraalsena

Venemaa ei võistle Taškendis peetavatel judo maailmameistrivõistlustel, hoolimata sellest, et Rahvusvaheline Judoliit (IJF) on üks väheseid olümpialiite, mis lubab Venemaa sportlastel oma aladel neutraalsetena osaleda.

Usbekistani pealinnas toimuvad judo maailmameistrivõistlused 6.– 13. oktoobrini.

Valgevene ja Venemaa sportlastel on lubatud osaleda, sest IJF ei ole täitnud täielikult Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) soovitust keelata Ukraina sõja tõttu nende kahe riigi sportlaste osalemine, kirjutab portaal insidethegames.

Nad võivad võistelda IJF-i lipu, hümni ja värvide all.

"Me ei osale maailmameistrivõistlustel," ütles Venemaa judoföderatsiooni president Vassili Anisimov Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Ukraina ähvardas boikoteerida judo MM-i, kui venelastel on lubatud osaleda.

IJF on oma seisukoha poolest rahvusvaheliste olümpiaföderatsioonide seas äärmuslik.

IJF on kaitsnud oma vaatenurka, kui otsust, mis annab "kõikidele sportlastele võrdsed võimalused tõusta kõrgemale diskrimineerimisest, poliitikast, konfliktidest või muudest spordiga mitteseotud asjadest" ning tagades, et sportlasi "ei karistataks selle eest, mis on nende kontrolli alt väljas".

Venemaa võistles 2021. aasta judo maailmameistrivõistlustel Budapestis neutraalse lipu all. Koondis saavutas viienda koha, võites kokku kolm medalit.

Venemaa nimi, lipp ja hümn keelati 2021. aasta maailmameistrivõistlustel Maailma Antidopingu Agentuuri sanktsioonide tõttu, mis kehtestati riiklikult toetatud dopinguprogrammi varjamise tõttu.

Need sanktsioonid kehtivad suurüritustel, nagu maailmameistrivõistlused, kuni selle aasta 17. detsembrini.