Šveits võitis MM-il segateatesõidu, tiitlikaitsja sai neljanda koha

Šveitsi kuldsesse segateatevõistkonda kuulusid Nicole Koller, Elise Chabbey, Stefan Küng, Marlen Reusser, Stefan Bissegger ja Mauro Schmid. Itaalia koondis kaotas võitjatele kolme ja Austraalia 38 sekundiga, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"Me oleme väike riik, aga meil on väga head temposõitjad. Suurepärane tunne on olla maailmameistrid," ütles Küng peale võistlust. "Me teadsime, et me oleme head ning hea meel on näha, et kõik toimis."

Segateatesõidus sõitsid esmalt mehed ja seejärel asusid rajale naised. Šveitsi mehed näitasid päeva parimat aega ning naised suutsid tiimi esikohal lõpuni tuua. "Meie plaan oli alustada tugevalt ja lõpetada tugevalt," ütles individuaalse temposõidu valitsev Euroopa meister Reusser. "Pidime arvestama, et suudaksime kolmekesi koos hästi kokku töötada."

Kõige suuremad ebaõnnestujad olid seekord hollandlased. Esmalt kaotasid mehed aega, kuna Bauke Mollema rattal oli tehniline probleem ning seejärel kukkus naiste vahetuses stardirambilt alla sõites olümpiavõitja Annemiek van Vleuten. Lõpuks pälviti viies koht (+0.52). Tiitlikaitsja Saksamaa pidi seekord leppima neljanda kohaga (+0.46).